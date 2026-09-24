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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية والقوى السياسية والوطنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

استقبل الرئيس السيسي رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفقا لما أفادت به إكسترا نيوز في خبر عاجل.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية وكافة القوى السياسية والوطنية في ضوء علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق ومساندتها لكافة الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

وثمن الرئيس السيسي الدور المحوري للعراق في الحرب ضد الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على اجتثاث جذورهما، والدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم لتعزيز الاستقرار وتقليل التباينات السياسية وإعلاء مصلحة العراق الوطنية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة قيام العراق بدور بناء لتعزيز الأمن الجماعي للدول العربية وصون مقدرات شعوب المنطقة، كما شدد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية كحل شامل وعادل ووحيد للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه، شدد رئيس تيار الحكمة العراقي على محورية دور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس تيار الحكمة العراقي حرصه على التشاور مع الرئيس السيسي بشأن التطورات الإقليمية والوقوف على رؤيته لسبل خفض التصعيد والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

السيسي الرئيس السيسي رئيس تيار الحكمة العراقي تيار الحكمة العراقي

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