شوبير يحسم الجدل حول انتقال لاعبي بيراميدز إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن انتقال عدد من لاعبي بيراميدز إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي السماوي أوضح موقف عقود لاعبيه لإنهاء حالة الجدل المثارة خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: ''كان في كلام كتير إنه في لاعيبة من بيراميدز رايحين للأهلي وبيخلص مع مهند لاشين ومحمود مرعي.

وتابع: "بيراميدز قال إن عقدهم مع النادي بينتهي نهاية 2028 ولسه مكملين كمان سنتين وهيجددوا كمان لـ 3 سنوات كمان، وزيكو لسه مكمل لـ 2029، وده جميل أن بيراميدز أوضح عشان ينهي الجدل والكلام الكتير اللي بيتقال''.