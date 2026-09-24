تشكيل منتخب 2009 لمواجهة كوريا الجنوبيه بدورة الصداقة

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في افتتاح مبارياته بدورة الصداقة الودية الدولية، والمقامة في سويسرا ضمن برنامج استعداد المنتخب لبطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل.





وجاء تشكيل مصر أمام كوريا الجنوبية كالتالي:



- حراسة المرمى: مالك عمرو.

- خط الدفاع: آدم يوسف، وعادل علاء، ومحمد السيد (الديزل)، ومحمد جمال.

- خط الوسط: أحمد بشير، وعمر عبد الرحيم، ودانيال تامر، وأحمد صفوت، وأدهم حسيب.

- خط الهجوم: خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عبيد، وعبد العزيز محمود، وأمير حسن، ومحمد صبري، وعبد الله عمرو، ومهند مجدي، وسيف كريم، ويوسف عبد الله،

وزياد سعودي، وأمير أبو العز، وخالد محمود.

وتنطلق دورة الصداقة بسويسرا 24 سبتمبر، وتقام بمشاركة 8 منتخبات من 5 قارات هي: البرازيل، وإنجلترا، وإسبانيا، وكولومبيا، وكوريا الجنوبية، وكوت ديفوار، وكندا، ومنتخب مصر.