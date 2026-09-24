شوبير يطالب اتحاد السلة بتطبيق اللائحة على الجميع بعد عقوبة عمرو زهران

طالب الإعلامي أحمد شوبير، اتحاد كرة السلة بتطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء، عقب واقعة عمرو زهران لاعب الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ واستحق العقوبة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: ''تأكدت تماماً أن الأهلي عمل عقوبة داخلية قوية وكبيرة على اللاعب، وطالبت اتحاد السلة بتطبيق اللوائح، محدش أبداً ضد المبادئ أو الأخلاق أو الاحترام خالص، نطلب بس أن يكون ده لايحة وتطبق على الجميع مش على واحد وتسيب واحد".

وتابع: “ وأنا لا أشك لحظة في الصديق العزيز عمرو مصيلحي رئيس اتحاد السلة إنه هيمشي النظام واللوايح على الجميع”.

وأضاف: "عمرو زهران أخطأ نعم أخطأ واستحق العقاب وهو معترف بالخطأ، قالولي إنه اتصالح مع لاعب القناة، هو تصوير موبايل أو تصوير المركز الإعلامي أيا كان السلوك مكنش لطيف، خلاص هو أخد عقوبة، واتحاد السلة يضرب بيد من حديد عشان محدش يفكر يعمل كده من جديد''.