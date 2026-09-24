أمير هشام: الأهلي تأخر في معاقبة عمرو زهران في واقعة مباراة القناة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ما ارتكبه عمرو زهران لاعب فريق سلة الأهلي تجاه أحمد جابر لاعب القناة أمر غير مقبول، وما حدث كان صادمًا لكل من شاهد تلك اللقطة المشينة، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر أن يقوم الأهلي بإعلان العقوبة تجاه اللاعب فورًا.

عمرو زهران

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الأهلي سيقوم بمعاقبة عمرو زهران بكل تأكيد مع تلك الواقعة المشينة، وقد يكون هناك أسباب وراء عدم الاعلان عن عقوبة اللاعب حتى الآن.

وأضاف: أتمنى آلا يتأخر النادي في الإعلان عن عقوبة ضد عمرو زهران، وشاهدت فيديوهات لنفس اللاعب، وتكررت وقائع خروجه عن النص، لذلك لابد من معاقبته، والأهلي هو الأحق بتحديد عقوبة اللاعب وفقًا لرؤيته الإدارية. وسبق ووقع النادي عقوبات تاريخية ضد لاعبيه في كل الألعاب بعيدًا عن الاتحادات الرياضية.

وزاد: يجب توقيع عقوبة قاسية ضد عمرو زهران بعد الفعل المشين الذي ارتكبه. ولا يجب استدعاء حالات مماثلة في أي نادٍ، لأن الأهلي كان دائمًا هو من يُبادر بتوقيع العقوبات، والأهلي سبق ووقع عقوبات تاريخية ضد العديد من أبنائه في وقائع مختلفة خرجوا فيها عن النص.

وأشار إلى أن النادي الأهلي سيوقع عقوبات مالية تتمثل في خصم نسبة كبيرة من عقد عمرو زهران، وإيقافه لمدة معينة، لكن هناك رغبة من إدارة النشاط الرياضي بتوقيع عقوبة مالية فقط، لكن مجلس الإدارة لديه توجه بإيقاف اللاعب.

وزاد: هناك توصية من لجنة المسابقات داخل اتحاد السلة بعد التحقيق الذي حدث اليوم، قد تصل لتغريم عمرو زهران وايقافه لعدد من المباريات، ومجلس إدارة اتحاد السلة سيقوم بتغليظ العقوبة. وقد تصل الغرامة لـ200 الف جنيه مع ايقافه 3 شهور.

وأكمل: من المتوقع أن يصدر اتحاد السلة عقوبة ضد عمرو زهران ويعلنها خلال الساعات المقبلة. والبند الخاص بالعقوبات غير واضح، ولذلك لجنة المسابقات سترفع توصيات لاتحاد السلة يناقشها في الاجتماع. ومن الممكن تغليظ العقوبات.