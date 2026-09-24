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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نقل 13 من ضحايا ومصابي حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالغربية لمستشفى زفتى العام.. صور

نقل ضحايا ومصابي حادث زفتى
نقل ضحايا ومصابي حادث زفتى
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول طبي بصحة الغربية بأن هيئة الإسعاف دفعت بنحو 11 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بنطاق خط "سنباط"، لنقل 13 من ضحايا ومصابي حادث السير إلى طوارئ مستشفى زفتى العام.

 

وفاة أب ونجله 

وذكر مسئول طبي أن الحادث تسبب في وفاة  عزت أحمد الشحات، 54 سنة، ونجله محمد عزت أحمد الشحات، 35 سنة، وهما من أبناء قرية منية المباشرين التابعة لمركز زفتى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وكان الطريق الزراعي "سنباط  ـ زفتى" بمحافظة الغربية شهد، منذ قليل، مصرع أب ونجله وإصابة 11 آخرين بينهم طلاب وطالبات بمعهد سنباط الإعدادي الأزهري، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث  المشار إليه.

تحرك أمني عاجل 

وأسفر الحادث عن إصابة شخص و10 طالبات تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، بإصابات متفرقة، من بينها اشتباه كسور بالساقين والذراع، وجروح وسحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما تضمنت إحدى الحالات اشتباه نزيف بالمخ.

نقل المصابين 

وتم الدفع بالسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة بمستشفى زفتى العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية نقل ضحايا حادث زفتي وفاة أب ونجله زفتي

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