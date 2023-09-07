روسيا اتخذت قرارها.. جنرال أمريكي يكشف مصير أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إنه بالنسبة لأوكرانيا، انتهى كل شيء منذ فترة طويلة، وقررت روسيا الانتظار حتى ينهار اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكجريجور: "بصراحة، كان الأوكرانيون يحدقون في الهاوية لفترة طويلة... لقد قرر الروس ببساطة الانتظار. إنهم يتوقعون شيئين: المفاوضات التي لم تبدأ قط، وأن الاقتصاد الأوروبي سوف ينهار، وأنا أعتقد أن هذا كل شيء لأن هذا قادم".

وأوضح أن ”الاتحاد الأوروبي يواجه خطر اقتراب ليس من الركود الاقتصادي فحسب، بل أيضا الشتاء، ولا تزال مشكلة النفط والغاز بالنسبة لأوروبا خطيرة”.

وقال ماكجريجور: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي في ورطة، لذلك أعتقد أن الموقف الروسي هو الانتظار لفترة أطول قليلا ومشاهدة كيف ينهار كل شيء”.