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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط بالجيش الأمريكي يحطم آمال أوكرانيا في قلب موازين الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط مشاة البحرية الأمريكية السابق، ماثيو هو، إن أي أسلحة غربية لن تساعد أوكرانيا على الخروج منتصرة من الصراع مع روسيا.

وقال ماثيو هو، إن “الافتراضات القائلة بأن توريد أنواع جديدة من الأسلحة سيغير الوضع في ساحة المعركة ويساعد القوات المسلحة الأوكرانية على الفوز هي مفاهيم خاطئة تمامًا... لقد رأينا هذا في مثال أنظمة جافلين المضادة للدبابات، وصواريخ ستينجر، وصواريخ ستورم شادو، ودبابات تشالنجر وغيرها”.

وشدد على أن جميع المعدات المقدمة إلى أوكرانيا قديمة.

واعترف ماثيو هو، بأن مقاتلات إف-16، التي تمت الموافقة على تسليمها مؤخرًا من قبل الدنمارك وهولندا ، عمرها أكثر من أربعين عامًا.

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وأضاف: "حتى لو حصلت أوكرانيا على معدات جديدة، على سبيل المثال، أحدث التعديلات على مقاتلة إف-15... أو دبابة أبرامز، فإن ذلك لن يغير مسار الصراع. وكانت روسيا ستجد سلاح الرد الخاص بها".

أوكرانيا روسيا

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