روسيا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ أوكرانيا بسبب اليورانيوم المنضب

قال مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، إن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على استخدام أوكرانيا أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الكرملين على إرسال واشنطن اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، أنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عواقب هذا القرار.

وأضاف الكرملين أن تحويل واشنطن أصولا روسية لأوكرانيا قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه.

وانتقد الكرملين القرار الأمريكي بمنح أوكرانيا 5.4 مليون دولار من الأصول المصادرة لدعم إعادة الإدماج وإعادة التأهيل المخضرمين، الذي أعلنته واشنطن، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.