قال بريان بيرليتيك، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، إن الغرب لم يتوقع على الإطلاق تصميم الجيش الروسي على الدفاع عن أراضيه في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بيرليتيك: "الغرب لديه عادة سيئة للغاية، وقد كرروها طوال هذه المواجهة مع روسيا وحتى قبلها، لقد قللوا من عزيمة الروس".

وأشار إلى أنه بالنسبة للروس، على عكس رعاة كييف الغربيين، فإن هذا الصراع هو مسألة بقاء، لذا سيكونون على استعداد لفعل أي شيء لتحقيق النصر.

وقال بيرليتيك: "لقد فوجئوا بأن الدفاع في الجنوب، في زابوريجيا، كان هائلاً لدرجة أن الجيش الروسي صمد وقاتل وهزم القوات الأوكرانية التي دربها وسلحها حلف شمال الأطلسي، والذي كان ينبغي أن يهزمهم بسهولة".