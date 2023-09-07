روسيا وتركيا تناقشان قريبا تسليم الحبوب إلى الدول المحتاجة

قال مصدر تركي شارك في الجانب الفني لصفقة الحبوب لوكالة أنباء نوفوستي، إن أنقرة وموسكو ستناقشان قريبا، مشروعا لتوصيل الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.



وشدد المصدر على أن الجانبين يؤكدان التصميم على بدء عمليات التسليم بسرعة.



وأضاف المصدر: "نحن (الجانب التركي) في المستقبل القريب، ربما الأسبوع المقبل، سنبدأ في مناقشة التفاصيل الفنية لهذا المشروع.

مضيفا :" نأمل أن يتم حل جميع المشكلات بسرعة، مما سيسمح لنا ببدء عمليات التسليم قريبا جدا".

وقال: "سيتعلق الكثير بالمفاوضات في قمة مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع الأسعار والأزمة الغذائية الشاملة، فإننا نشعر بالقلق".