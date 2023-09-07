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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: دول مجموعة العشرين تتفق على نهج موحد تجاه حرب أوكرانيا

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مسؤول فرنسي، بأن دول مجموعة العشرين طورت نهجًا موحدًا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وأوضحت “بلومبرج”، نقلا عن المصدر، “توصلت جميع دول مجموعة العشرين إلى نهج مشترك فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا”، مشيرة إلي أنه لم يتم التوصل إلى حل وسط مع روسيا.

وتقدم الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، مسودة بيان حول أوكرانيا لا تدين العملية العسكرية الخاصة الروسية، ومناقشة المسودة "كانت صعبة للغاية"، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي.

وقال ممثل للاتحاد الأوروبي لشبكة “سي إن إن”: ”الصعوبة بالنسبة لنا هي أن روسيا والصين رفضتا تكرار الصياغة التي كانت لدينا في بالي، ولا يمكننا الموافقة على ذلك".

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وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي أن مشروع البيان بشأن أوكرانيا يجب أن يكون أكثر "تعمقا".

مجموعة العشرين أوكرانيا روسيا

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