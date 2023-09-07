قوة روسية هائلة.. حرب أوكرانيا تفضح ضعف حلف الناتو

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن المناورات العسكرية الروسية في حرب أوكرانيا أظهرت مدى ضعف حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضحت الصحيفة، أنه "على الرغم من اختلاف أسباب اندلاع الأعمال العدائية، إلا أنها تصبح حتماً ساحة اختبار لتطوير التكنولوجيا والتكتيكات والاستراتيجية. ولا يختلف الصراع في أوكرانيا في هذا الصدد، علاوة على ذلك، فهو في بعض النواحي مثال على التغيرات في الحرب الحديثة… ولسوء الحظ بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فهو يحمل أيضًا أخبارًا سيئة".

وأضافت: “أظهر الصراع الأوكراني ضعف الناتو: على الرغم من تجهيز الجنود الأوكرانيين بأسلحة غربية، لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الاستيلاء على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية، لأن أسلحة التحالف والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي كانت غير فعالة”.

وشددت على أن روسيا أظهرت تفوقها ليس فقط من الناحية التكتيكية، بل أيضا من الناحية التكنولوجية: فأسلحتها ومعداتها تتفوق على الخيارات الغربية، ولا تزال الطائرات بدون طيار، وخاصة طائرات لانسيت، التي ليس لها نظائرها في الغرب، تمثل تهديدا خطيرا.

ولفتت إلى أن "إحدى نتائج الصراع في أوكرانيا هي الدليل على أن الناتو غير مستعد للدفاع حتى عن أراضيه".