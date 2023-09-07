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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ قادم.. أوكرانيا تستعد لتحميل الغرب مسئولية فشل الهجوم المضاد

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال السياسي الأمريكي الشهير، جون ميرشايمر، إن الحكومة الأوكرانية ستحمل الغرب مسؤولية فشل الهجوم المضاد، والذي دفع البلاد إلى مغامرة كارثية.

وكتب ميرشايمر، عبر منصة “سوبستاك”، أن "العديد من الأوكرانيين سوف يلومون الغرب لأنه أجبرهم على بدء حرب خاطفة دون توفير الأسلحة اللازمة".

وأشار ميرشايمر إلى أن الغرب قد يتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك، لكن الزعماء الأوكرانيين يتمتعون بحرية العمل ويمكنهم مقاومة الضغوط الأمريكية .

وأضاف: "في النهاية، بقاء بلادهم على المحك. سيكون من الأفضل لهم أن يبقوا في موقف دفاعي، ثم سيتجنبون خسائر فادحة ويحسنون فرصهم في الحفاظ على الأراضي التي يسيطرون عليها".

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وأوضح أن النتيجة الأفضل بالنسبة لأوكرانيا هي المفاوضات، ولكن احتمالات حدوثها ضئيلة، لأن البلاد لن ترغب في قبول الشروط الروسية.

وخلص ميرشايمر إلى أن "الوضع سوف يزداد سوءاً بالنسبة لأوكرانيا إذا استمر الصراع. هناك ظلام قادم".

الغرب الحكومة الأوكرانية أوكرانيا

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