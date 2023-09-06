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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قريبة جدًا من البلاد.. رئيس رومانيا قلق من هجمات روسيا على أوكرانيا

رئيس رومانيا
رئيس رومانيا

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أن هجمات جديدة في أوكرانيا كانت "قريبة جدًا" من حدود بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، غداة سقوط مسيرات متفجرة روسية على الدانوب.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال يوهانيس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل الثلاثاء "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بأنها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا.. بالتالي كانت قريبة جدا".

وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الأول الاثنين أن لديها أدلة على سقوط مسّيرات روسية في رومانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، إن طائرات روسية بدون طيار سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية، الاثنين، خلال هجوم أثناء الليل على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كتب المسؤول الأوكراني، أوليج نيكولينكو، على صفحة “فيسبوك”: “بحسب خدمة حرس الحدود الأوكرانية، الليلة الماضية، خلال هجوم روسي ضخم بالقرب من ميناء إسماعيل، سقطت مسيرات روسية وانفجرت على أراضي رومانيا”.

وأضاف: "هذا تأكيد آخر على أن الإرهاب الصاروخي الروسي يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن أوكرانيا، ولكن أيضًا لأمن الدول المجاورة، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".

لكن نفت رومانيا  هذه الانباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها "تراقب الوضع".

وأكد يوهانيس الثلاثاء أنه "لم يكن هناك أي حطام أو مسيّرة او أي قطعة أخرى سقطت في رومانيا"، قائلا "لدينا سيطرة كاملة على مجالنا الجوي. لقد تحققنا من كل شيء ويمكنني طمأنة الشعب".

وتابع "لكن نعم، نحن قلقون بسبب القرب الشديد" من هذه الهجمات المتكررة.

وكانت روسيا من قصفها لمنطقة جنوب غرب أوكرانيا الواقعة على حدود رومانيا حيث موانئ وبنية تحتية أخرى ضرورية لهذه التجارة.

رومانيا هجمات سقوط مسيرات أوكرانيا الناتو الخارجية الأوكرانية

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