بعد تدمير روسيا لدبابات تشالنجر2.. دول الناتو تعيد النظر في تسليح أوكرانيا

قالت مجلة “مليتيري ووتش” الأمريكية، إن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد تعيد النظر في موقفها بشأن إرسال الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية بعد تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر-2.

وأوضحت المجلة أنه "بينما تناقش الدول الغربية المزيد من الإمدادات إلى أوكرانيا، فإن تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر-2، التي لم يتمكن أحد من إلحاق أضرار جسيمة بها حتى الآن، سيؤثر على الأرجح على مسار المناقشة".

وأضافت: “يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ للولايات المتحدة، حيث كانوا يخططون لتزويدهم بدبابات أبرامز المحدثة”.

وأكدت “مليتيري ووتش”، أن هذه دبابات أبرامز تتمتع بقدرة أقل على البقاء من دبابات تشالنجر-2 التي تم تدميرها.

ووصفت المجلة تدمير الدبابة البريطانية بأنه انتصار آخر لروسيا قد يجبر الدول الغربية على إعادة النظر في مواقفها في الصراع.