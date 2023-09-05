شبح حرب عالمية ثالثة.. مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق يحطم آمال أوكرانيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس، إنه لا يوجد سلاح من شأنه أن يغير مسار الأعمال العدائية بشكل جذري في أوكرانيا، مشيرا إلي أن الغرب بحاجة إلى مواصلة تعزيز الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بتريوس: "الأوكرانيون يظهرون نتائج غير متوقعة… لم يكن أحد يريد بداية حرب عالمية ثالثة... تلقت أوكرانيا مساعدة هائلة من أمريكا… أود أن يتم اتخاذ بعض القرارات الآن والتي سيكون لها تأثير محفز، مثل إرسال دبابات أبرامز، ومقاتلات إف-16”.

وأضاف: “يعتمد الكثير على الهجوم الذي تقوم به القوات المسلحة الأوكرانية. لا يوجد سلاح واحد من شأنه أن يغير المسار بشكل جذري”.

وأشار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، إلى أننا نتحدث عن “مجموعة كاملة من الأنظمة” التي تشمل الأسلحة العنقودية.

وأعرب بتريوس عن أمله في أن يزداد الدعم لأوكرانيا خلال المرحلة المقبلة من الهجوم، والتي ستكون بعد فصل الخريف "على الطرق الوعرة"، عندما تنتهي فترة التوقف بسبب الظروف الجوية.