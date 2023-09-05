أمريكا تكشف عن تأثير حرب أوكرانيا على الدول الفقيرة..وتتعهد بدعم الاقتصاد العالمي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن حرب روسيا غير المشروعة ضد أوكرانيا ألقت بظلالها على اقتصادات الدول الفقيرة.

وأكد سوليفان، أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سوليفان، إن كوريا الشمالية ستدفع ثمن تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

وأوضح سوليفان، أن “لجوء روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة، دليل على فاعلية العقوبات وتراجع صناعة الأسلحة الروسية”.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “تقديراتنا الحالية أن روسيا وكوريا الشمالية تقدمتا كثيرا في محادثات صفقة الأسلحة”.