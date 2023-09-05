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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

أول تعلق من أمريكا
أول تعلق من أمريكا علي زيارة زعيم كوريا الشمالية لـ روسيا

اعترف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، بأن مفاوضات صفقة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية “تتقدم بنشاط” بعد تقارير أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، سيجتمع في روسيا مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال باتيل، في إفادة صحفية: “كما تعلمون جميعا، أفاد بعضكم أنه في الشهر الماضي، سافر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونج يانج ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا، ولدينا معلومات تفيد بأن كيم جونج أون يتوقع أن تستمر هذه المناقشات”.

وأضاف: “نحث كوريا الشمالية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهد العلني الذي تعهدت به بيونج يانج بعدم تقديم أو بيع أسلحة لـ روسيا”.

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وأوضح باتيل، أنه “من الملحوظ أن روسيا اضطرت إلى البحث بشكل يائس في جميع أنحاء العالم عن أسلحة يمكن استخدامها في الحرب في أوكرانيا بسبب العقوبات الأمريكية”.

روسيا كيم جونج أون بوتين كوريا الشمالية بيونج يانج

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