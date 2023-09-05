الأمر ليس بسيطًا.. لماذا سيغادر زعيم كوريا الشمالية إلى فلاديفوستوك لمقابلة بوتين؟

قد يقوم زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون بزيارة لروسيا للحديث عن السلاح.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، إن الزعيم الكوري قد يوافق على تزويد روسيا بالسلاح.

قال مسؤول أميركي، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يسافر إلى روسيا قريبا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، للتفاوض حول السلاح، حيث يحاول الكرملين الحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في حربه في أوكرانيا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، لوكالة أسوشيتد برس إن الولايات المتحدة تتوقع أن يقوم كيم بالرحلة خلال الشهر الجاري، لكن لا توجد تأكيدات حول مكان أو موعد عقد الاجتماع، لكن مدينة فلاديفوستوك الساحلية على المحيط الهادئ ستكون مكانا محتملًا نظرًا لقربها النسبي من كوريا الشمالية.

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون "كما سبق لنا وأن حذّرنا علانية، فإنّ مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدّم بشكل حثيث". وأضافت "لدينا معلومات مفادها أنّ كيم جونج-أون يتوقّع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حواراً دبلوماسياً في روسيا على مستوى القادة".

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنّ كوريا الشمالية، رغم نفيها، زوّدت روسيا العام الماضي صواريخ استخدمتها مجموعة فاجنر .



واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ كيم الذي نادراً ما يسافر خارج بلاده سيسافر في سبتمبر على الأرجح إلى فلاديفوستوك الواقعة على الساحل الروسي المطلّ على المحيط الهادئ قرب كوريا الشمالية، للقاء بوتين، وهذا يعني أن الزعيم الكوري الشمالي لن يغادر أراضيه، إلا لسبب وجيه، وبالتالي فالزعيمان سيقومان بالاتفاق على شكل نقل السلاح وربما مسائل أخرى.

