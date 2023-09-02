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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا يعيد الكمامات لشوارع أمريكا

كورونا
كورونا

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا أواخر الصيف ، مما دفع بعض المدارس والمستشفيات والشركات إلى تشجيع الأشخاص - أو حتى إلزامهم - بالبدء في ارتداء الأقنعة مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وفي أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق من هذا الشهر، تظهر زيادة في حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى البلاد بنسبة 19٪ تقريبًا في أسبوع واحد والوفيات بأكثر من 21٪.

قالت مدير مركز السيطرة على الأمراض ماندي كوهين  إنه تم إدخال ما يصل إلى 10000 شخص أسبوعيًا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا. لكنها أضافت أن هذا أقل بكثير من 40 ألف حالة دخول إلى المستشفى أسبوعيًا شهدتها الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي.

وقالت: "نحن في مكان مختلف وأفضل بكثير في أغسطس 2023". وأضافت: "لدينا مناعة وأدوات أقوى لحماية أنفسنا، ولدينا لقاحات واختبارات منزلية وعلاجات فعالة واستراتيجيات منطقية مثل غسل يديك والابتعاد عن الناس عندما تكون مريضًا".

ومع ذلك، حذرت كوهين من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطورة بالنسبة للأشخاص غير المطعمين. يكون الخطر مرتفعًا بشكل خاص بالنسبة للأفراد غير المحصنين الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل و الأكبر سنًا أو الذين يعانون من حالات صحية مزمنة. وأضافت أن حوالي 70% من حالات دخول المستشفى هم لمن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

ويضع مسؤولو الصحة العامة أعينهم على متغيرين جديدين: أصبح متغير Omicron EG.5 - الملقب بـ Eris - مهيمنًا في الولايات المتحدة، في حين بدأ BA.2.86 في الانتشار .

تشير التقارير المبكرة إلى أن فيروس إيريس قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السلالات الأخرى، على الرغم من أنه لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة. وحذر مركز السيطرة على الأمراض الأسبوع الماضي من أن BA.2.86 قد يكون "أكثر قدرة على التسبب في العدوى" لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كوفيد أوصلنا على لقاحات، على الرغم من أنهم لا يعتقدون أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة أيضًا.

كل هذا دفع بعض المؤسسات في جميع أنحاء البلاد إلى إعادة فرض تفويض ارتداء الأقنعة، على الأقل مؤقتًا.


أعلنت كلية موريس براون، وهي كلية تاريخية للسود في أتلانتا، في نهاية الأسبوع الماضي أنها ستقيد التجمعات وتطبق تفويضًا باستخدام القناع لمدة أسبوعين، بسبب التقارير عن حالات إيجابية بين الطلاب. طلب استوديو هوليوود Lionsgate من الموظفين لفترة وجيزة ارتداء الأقنعة في طابقين من مكتبه المكون من خمسة طوابق.

 

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