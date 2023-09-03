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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسجيل صوتي سري للأميرة ديانا يكشف سرا خطيرا.. تفاصيل

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن وجود تسجيل صوتي نادر للأميرة الراحلة ديانا، تم رفع السرية والحظر عنه مؤخراً.

وذكر التسجيل الصوتي، أن الملك تشارلز شعر بـ«خيبة أمل» عند ولادة نجلهما هاري، لأنه كان يريد أن ينجب فتاة.

وقالت شبكة سي إن إن الامريكية، أن الاميرة الراحلة، أعطت  سلسلة تسجيلات صوتية  سراً للمؤلف أندرو مورتون قبل وفاتها في حادث سيارة عام 1997.

وصادف يوم الخميس الماضي مرور 26 عاماً على وفاة ديانا.

وفي أحد التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها قناة «إيه بي سي» حصرياً، قالت ديانا إن علاقة تشارلز بزوجة أبيها راين سبنسر توترت بشدة، حتى أنه لم يكن يتحدث معها تماماً وسبب ذلك،  أنه أخبرها في حفل تعميد هاري إنه يشعر بخيبة أمل لأنه اعتقد أنه سينجب فتاة هذه المرة، لترد عليه سبنسر في غضب: «عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأنك أنجبت طفلاً طبيعياً».

وقالت ديانا: «منذ ذلك اليوم قطع تشارلز علاقته بزوجة أبي، وهذا ما يفعله عندما يجد شخصاً ما يرد عليه».

 

 

 

 

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