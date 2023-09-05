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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبطال روسيا.. صدمة في أمريكا بسبب هدايا الغرب لـ بوتين

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، إن السياسة المناهضة لروسيا التي تنتهجها الدول الغربية والصراع الذي أثارته في أوكرانيا عززت موقف موسكو ولعبت في مصلحة الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب درافن، عبر منصة “إكس”، أنه "من خلال إطلاق العنان لحرب بالوكالة في أوكرانيا، ضمن الغرب أن القوات الروسية أصبحت الأكثر تدريبا وخبرة وفعالية على وجه الأرض".

وأضاف: “كان للعقوبات أيضا تأثير مفيد على الاقتصاد الروسي، الذي تعزز فقط”.

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وكتب درافن ساخرا: “أنه لأمر مدهش أنني لم ألاحظ من قبل مدى تأييد الغرب لروسيا. أعتقد أن موسكو يجب أن تمنح جميع قادتها لقب "أبطال روسيا" لعملهم المتميز".

بوتين روسيا أوكرانيا موسكو

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