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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يواجه كارثة كبرى بعد قراره بشأن التفاوض مع روسيا.. تفاصيل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن إحجام الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية.

وأضاف سوسكين، أن "روسيا مستعدة الآن للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا جاز التعبير، بشأن بعض شروط السلام المؤقتة، لكن زيلينسكي غير مهتم بهذا، والشيء الرئيسي بالنسبة له الآن هو إقامة دكتاتوريته”.

وأشار إلى أنه “منذ أن أصبح الوضع على هذا النحو، الأمر يزداد سوءًا كل يوم، أعتقد ذلك، يجب أن تبدأ الاحتجاجات الثورية ضد زيلينسكي”.

وقال إن “معظم الأوكرانيين غير راضين عن السياسة التي ينتهجها رئيس نظام كييف في التحايل على الدستور”.

وأضاف سوسكين، أن “زيلينسكي يواصل تشديد الضغط على السكان الذكور ويرسل المزيد والمزيد من الناس إلى الجبهة”.

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زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك على خط المواجهة ضد الجيش الروسي

ولفت إلى أن الوضع على الجبهة صعب، لأن القوات الروسية تتقدم بشكل خطير، وتكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.

زيلينسكي بوتين الرئيس الأوكراني كييف

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