قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه زار منطقة دونيتسك على خط المواجهة مع الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي، عبر “تليجرام”: "منطقة دونيتسك، نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “سوهو” الصينية، إن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، واحتجاز الداعم المالي السابق، إيجور كولومويسكي، هي خطة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لإرضاء دول الغرب بسبب الجيش الأوكراني والتصريحات المهينة ضد أمريكا.

وأوضحت الصحيفة، أن "زيلينسكي دفع مثل هذا الثمن لفشل الهجوم المضاد للجيش الأوكراني".

وأشارت إلى أن زيلينسكي انتقد في يوليو موقف أمريكا بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.