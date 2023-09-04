الغرب يعاقب زيلينسكي بسبب وقاحته ضد أمريكا.. تفاصيل

قالت صحيفة “سوهو” الصينية، إن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، واحتجاز الداعم المالي السابق، إيجور كولومويسكي، هي خطة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لإرضاء دول الغرب بسبب الجيش الأوكراني والتصريحات المهينة ضد أمريكا.

وأوضحت الصحيفة، أن "زيلينسكي دفع مثل هذا الثمن لفشل الهجوم المضاد للجيش الأوكراني".

وأشارت إلى أن زيلينسكي انتقد في يوليو موقف أمريكا بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضافت الصحيفة، أن “هذا أثار غضب البيت الأبيض”، مشيرة إلي أنه “من خلال تغيير رئيس وزارة الدفاع، يسعى رئيس نظام كييف إلى أن يشرح للحلفاء من الغرب تسرب الأموال والهجر في صفوف القوات المسلحة”.

وتابعت: "أظهر زيلينسكي ضعفا… لم يسلم فقط المتبرع السابق الذي دعمه، لكنه استرخ وطرد ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع. علاوة على ذلك، دعا أيضا رستم عمروف، الذي لديه علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، لقبول هذا المنصب”.

ولفتت إلي أنه بعد الهجوم المضاد الذي استمر ثلاثة أشهر، من الواضح أنه لم يحقق العوائد اللازمة، يفقد البيت الأبيض ثقته في كييف.