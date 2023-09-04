بوتين لـ أردوغان: روسيا تسعى لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة

أكد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على وجود تطور واضح وكبير في العلاقات بين روسيا وتركيا في الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة المختلفة، موضحا أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدة ملفات منها التحديات في الوقت الراهن فضلا عن الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والزلازل.

وأضاف بوتين"، خلال تصريحات له عبر مؤتمر صحفي مع نظيره رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، تم نقله من خلال شاشة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تسعى لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وعن اتفاقية الحبوب، عقب الرئيس الروسي قائلا إن الاتفاقية تم إيقافها خلال الشهور الأخيرة، وكان من الضروري اتخاذ هذا القرار بالانسحاب خاصة في ظل عدم التزام الدول الغربية بتعهداتها في الاتفاقية.

واستكمل، أن الدول الغربية لم تكن لديها الجدية في التعامل مع روسيا، ولم تهتم بمطالب الجانب الروسي، سواء على مستوى التمويل المالي أو طرق الدفع، فضلا عن استخدام الممرات من أجل مهاجمة روسيا والموانئ واستغلالها في الإرهاب.