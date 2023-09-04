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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن فشل هجوم أوكرانيا المضاد

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، فشل هجوم أوكرانيا المضاد، الذي تم الترويج له علي نطاق واسع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن روسيا لم ترفض قط إجراء مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وهي لا ترفض الآن.

وأكد بوتين، بعد اجتماع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “أريد أن أقول إن روسيا لم ترفض المفاوضات قط، ولا ترفض الآن” .

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إنه سيتم استئناف العمل باتفاقية تصدير الحبوب إذا تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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وأضاف بوتين إن روسيا ترحب بالمفاوضات بشأن استعادة اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الحاسم للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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