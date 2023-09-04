في غضون أسبوعين أو ثلاثة.. بوتين: إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، “نحن بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا والإمدادات ستبدأ في غضون أسبوعين أو ثلاثة”.

أكد بوتين، أن الممرات الإنسانية لا يجب أن تستخدم لأغراض حربية.

وفي إطار العلاقات القوية بين موسكو والقارة السمراء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة الروسية الإفريقية، إن روسيا وإفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة المتبادلة، والتحول للتعاملات المالية بالعملات الوطنية. مضيفا، أن الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة من الناحية النوعية والكمية. كما جرى الحديث عن التحول بشكل منهجي للتسويات المالية للتجارة البينية بالعملات الوطنية.

كما قال الرئيس الروسي، إنّ بلاده ستستمر في العمل على زيادة وترسيخ التعاون مع الدول الأفريقية، مشددًا على أن الجانبين يعملان معا من أجل تشكيل نظام متعدد الأطراف أكثر عدلا على أساس مبادئ المساواة السيادية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.