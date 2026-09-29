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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تصل المحاصيل المصرية إلى الأسواق العالمية؟.. الزراعة تدرب 70 قياديًا

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

 نظمت وزارة الزراعة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب برنامجاً متطوراً بعنوان “المنظومة المتكاملة لإجراءات تصدير المنتجات الزراعية”، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بقطاع الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وأوضح اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الزراعة لشؤون التدريب، أن البرنامج يأتي ضمن خطوات الوزارة المباشرة لتطوير آليات العمل الجاري، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة النباتية والجودة الدولية على كافة المنتجات المصدرة.

وأضاف أنه تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف نخبة من كبار الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجالات الحجر الزراعي، الجودة، وسلامة الغذاء، حيث شهد البرنامج مشاركة 70 قيادياً من مديري إدارات التسويق، التعاون، والإرشاد الزراعي بمختلف المحافظات، لضمان نقل الخبرات والتطبيق الميداني الفعال.

وأوضح مطر، أن البرنامج، استهدف رفع وعي الكوادر الإدارية والإرشادية باشتراطات الدول المستوردة وآليات الفحص الدقيق، بالإضافة إلى سبل تعزيز تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمصدرين لفتح أسواق جديدة وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على صدارة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

الزراعة الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية

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