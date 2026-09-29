100 مليون شجرة..الجيزة تتوسع في زراعة النباتات والأشجار

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جهودها للتوسع في زراعة الأشجار والنباتات بجميع المحاور والميادين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وحملة "اتحضر للأخضر".

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة؛ بإجراء خطة علمية مدروسة تضمن اختيار أنواع الأشجار والمزروعات الملائمة لطبيعة الشوارع والمناخ المحلي، بما يتحمل التغيرات المناخية ويحقق أقصى استفادة بيئية وجمالية للمواطنين.

و شدد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، على وضع آلية عمل محكمة ومستدامة لعمليات الصيانة والري المنتظم لجميع المزروعات، لضمان استمراريتها والحفاظ على كفاءتها البيئية والجمالية.

وأوضحت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن خطة الزراعة والتجميل جاري تنفيذها ميدانياً بخطوات متسارعة، حيث شهد شارع ترسا بظهير حي الطالبية نشاطاً مكثفاً.

وأشارت المهندسة داليا إبراهيم، مدير حدائق حي الطالبية، إلى أنه تم بالفعل زراعة وتكويد الأشجار الجديدة بالشارع، بالإضافة إلى زراعة أحواض الزهور و"الفازات" بالشجيرات والنباتات الملونة، بما يسهم بشكل مباشر في ارتقاء المشهد الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية ونقية لأهالي المنطقة.