انفراجة.. إعلان مهم من بوتين بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا لم ترفض قط إجراء مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وهي لا ترفض الآن.

وأكد بوتين، بعد اجتماع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: “أريد أن أقول إن روسيا لم ترفض المفاوضات قط، ولا ترفض الآن” .

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إنه سيتم استئناف العمل باتفاقية تصدير الحبوب إذا تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف بوتين إن روسيا ترحب بالمفاوضات بشأن استعادة اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الحاسم للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر الرئيس الروسي، أنه “يريد استخدام العملات الوطنية خلال التجارة مع تركيا”، مضيفا أن |الغرب هو من دفع روسيا لإلغاء صفقة الحبوب".