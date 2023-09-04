بوتين يؤكد استئناف اتفاقية الحبوب إذا تم تنفيذ التعهدات المشتركة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه سيتم استئناف العمل باتفاقية تصدير الحبوب إذا تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقد استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في منتجع سوتشي، قائلًا إنهما سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وإن روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو/ تموز.

وعلقت الرئاسة الروسية "الكرملين" على اجتماع أردوغان وبوتين قائلة، إن المرحلة الأولى من محادثات الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، كانت بناءة. وأضافت في بيان لها: "لن يتم توقيع أي وثائق بعد اللقاء".

ومن جانبه، قال أردوغان، إن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية هو القضية الأبرز في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، وإن الرسالة التي ستصدر بعد الاجتماع ستكون مهمة للغاية.

وذكر الرئيس التركي في مستهل اللقاء مع بوتين "أهم خطوة يتطلع إليها الجميع في علاقات تركيا وروسيا اليوم هي ممر الحبوب". وتابع أن الرسالة التي ستخرج في نهاية الاجتماع "ستكون خطوة مهمة للغاية، خاصة للدول الأقل نموًا في أفريقيا".