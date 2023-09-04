بمشاركة الصين.. روسيا تقترح إجراء مناورات عسكرية مع كوريا الشمالية

في ظل تزايد القلق الأمريكي من تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن بلاده تناقش إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء.

المناورات البحرية المقترحة

وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن شويغو اقترح على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون أن تجري بلديهما مناورة بحرية مشتركة، بمشاركة الصين، خلال زيارته لبيونغ يانغ في يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء حرب كوريا. ولم يتضح متى أو أين ستجرى هذه المناورة، أو ما هو حجم المشاركة الروسية أو الصينية فيها.

الدوافع والآثار

ويرى بعض المحللين أن روسيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، و تحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية، التي تعاني من عزلة دولية وضغوط اقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

و ترى روسيا في كوريا الشمالية شريكًا استراتيجيًا ضد التوسع الأمريكي في المحيط الهادئ.

من جانب آخر، قد تثير هذه المناورات المحتملة ردود فعل سلبية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، التي تعتبر كوريا الشمالية تهديدًا لأمنها.

وقد تؤثر على مسار المفاوضات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، التي تشهد تعثرًا منذ فترة.