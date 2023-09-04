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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقطة تحول خطيرة.. أمريكا تستعد للتخلي عن زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة "أدفانس”، اليوم الإثنين، إن أمريكا قد تتوقف عن دعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن "الأمريكيون أصبحوا أقل تأييدًا لفكرة منح المليارات من مساهمات دافعي الضرائب لشراء الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في وقت يواجهون فيه هم أنفسهم مشاكل خطيرة”.

وأضافت: “هناك رأي مفاده أنه في هذه الحالة من الأفضل ترك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي تحت رحمة القدر، وهناك المزيد والمزيد من المؤيدين لهذا الرأي".

ولفتت إلي أن “وسائل الإعلام الغربية بدأت تتحدث بشكل متزايد عن إمكانية إجراء مفاوضات بين نظام كييف والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

وذكرت أن "الوضع الآن في طريق مسدود… أي نجاح للهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في أوائل يونيو، تقدمه وسائل الإعلام على أنه تحول جذري، على الرغم من أن نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية متواضعة للغاية في الواقع".

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وأشارت إلى أن “كييف أصبحت تعتمد بشكل كامل على واشنطن”، مؤكدة أنه “إذا ترك البيت الأبيض المشهد، لن يكون لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي فرصة لتجنب الانهيار”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أمريكا روسيا

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