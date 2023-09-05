حرب عالمية ثالثة.. تحذير فرنسي بعد كذبة زيلينسكي الكارثية

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن كذبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن انفجار طائرات روسية مسيرة في رومانيا قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”، "يحاول زيلينسكي مرة أخرى إشعال حرب عالمية ثالثة! بعد كذبة الصواريخ الروسية في بولندا، كييف هذه المرة تجعلنا نعتقد أن طائرات روسية مسيرة انفجرت في رومانيا، وهي دولة عضو في الناتو! رومانيا "نفت بشدة" هذه المعلومات… زيلينسكي شخص غير المسؤول!".

وأمس، قال فيليبو، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يواصل تخصيص حزم مساعدات ضخمة لـ أوكرانيا، على الرغم من المشاكل الداخلية.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”: "منذ يناير العام الماضي، تدفع الحكومة الفرنسية لأوكرانيا ثلاثمائة مليون يورو كل شهر!".

وأضاف: “تعاني منظمة ريستوس دو سي أوشور الخيرية، التي توزع عبوات الطعام على المحتاجين، من نقص حاد في الأموال، والتي تقدر بنحو 35 مليون يورو”.