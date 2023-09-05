تحول مفاجئ.. أوكرانيا تغير استراتيجيتها وتتخلى عن هجومها المضاد

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، توني شافير، إنه سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تغيير تكتيكاتها والانتقال إلى موقف دفاعي بسبب الإخفاقات المستمرة.

وأضاف شافير: "أعتقد أن زيلينسكي يقوم الآن بإعداد السكان لحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ مواقع دفاعية في مواجهة التقدم الروسي المحتمل الجديد".

وأوضح أنه “لا يوجد دليل على أن الجيش الأوكراني قد أحرز تقدما كبيرا في الهجوم المضاد”، مشيرا إلي أن “هذا الوضع نشأ بسبب فعالية خط الدفاع الروسي”.

وقال شافير، إن “موسكو كان لديها ما يكفي من الوقت لحساب جميع التحركات المحتملة للجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك أصبحوا هدفا سهلا”.

وفي وقت سابق، قال شافير، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعبئة الجيش الأوكراني مرة أخرى يشير إلى انتقال البلاد من الهجوم إلى الدفاع.

وتابع شافير: "إذا أعلنت عن التعبئة في الوقت الذي تخسر فيه، فمن المحتمل أنك تسير في موقف دفاعي”.

وأضاف: “أعتقد أنه يحاول الآن التخطيط للدفاع مع بداية الخريف".