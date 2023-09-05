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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فسروها بشكل خاطئ..

الكرملين يوضح تصريحات بوتين حول هجمات أوكرانيا على خطوط الغاز

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يتحدث في خطابه أمس الإثنين عن محاولات كييف مهاجمة السفن الروسية التي تحمي خطوط أنابيب الغاز في البحر الأسود، وليس خطوط الأنابيب نفسها.

وأشار بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إلى ن وسائل الإعلام فسرت كلمات الرئيس بشكل خاطئ، وأنه لم يذكر أي هجمات مباشرة أو محاولات ضرب على خطوط أنابيب بلو ستريم وتركيش ستريم.

وأضاف: “تحدث الرئيس عن الهجمات على السفن التي تحرس خطوط الأنابيب هذه”، مضيفاً أنه تم صد كل هذه الهجمات بنجاح.

يأتي هذا التوضيح بعد أن صرح بوتين خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين بأن السفن التي تحمي خطوط الأنابيب الروسية التي تنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر من قبل غواصات مسيرة تنطلق من موانئ البحر الأسود الأوكرانية.

وفي مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها صدت هجوماً أوكرانياً على السفينة “إيفان كورس” التي تحرس خطي الأنابيب.

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وقالت الدفاع الروسية، إن الحادث شمل ثلاثة زوارق سريعة غير مأهولة، دمرت على بعد 90 ميلاً (145 كيلومترًا) شمال شرق مضيق البوسفور التركي.

في الشهر الماضي، أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش عن أمله في أن يكون خط أنابيب ترك ستريم، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى بلاده عبر البحر الأسود، آمنا ومؤمنا، وألا يعاني من نفس مصير خطوط أنابيب نورد ستريم المخربة.

بوتين البحر الأسود الغاز الكرملين روسيا

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