بسبب دعم أوكرانيا.. مرشح رئاسي أمريكي يهاجم الكونجرس

شكك المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، في مبررات الكونجرس والإدارة الأمريكية لتقديم الدعم المالي والعسكري لـ أوكرانيا.

وكتب كينيدي جونيور، عبر منصة ”إكس”، أن “أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ميت رومني والديمقراطي ريتشارد بلومنتال يطلقون عليه "استثمارا مفيدا" لإرسال أموال أمريكية إلى أوكرانيا، مشيرين إلى أن المواطنين الأمريكيين لا يموتون في الصراع”.

ووصف المرشح الرئاسي الأمريكي، مثل هذا البيان بأنه "شائن"، واتهم أعضاء مجلس الشيوخ بـ"إظهار اللامبالاة الكاملة" لقضية تأثير الصراع على الاقتصاد الأمريكي.

وكتب كينيدي جونيو: “ما رأيك.. بعد دعمهم بأكثر من 100 مليار دولار، هل هذا سوف يبرر هذه الأموال؟”.

وفي وقت سابق، قال البنتاجون، إن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن تجاوز 43.7 مليار دولار، ومنذ بداية الحرب 43 مليار دولار.