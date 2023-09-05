أمريكا تهدد كوريا الشمالية: ستدفعون ثمن تزويد روسيا بالأسلحة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ستدفع ثمن تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

وأوضح سوليفان، أن “لجوء روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة دليل على فعالية العقوبات وتراجع صناعة الأسلحة الروسية”.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “تقديراتنا الحالية أن روسيا وكوريا الشمالية تقدمتا كثيرا في محادثات صفقة الأسلحة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، بأن مفاوضات صفقة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية “تتقدم بنشاط” بعد تقارير أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، سيجتمع في روسيا مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال باتيل، في إفادة صحفية: “كما تعلمون جميعا، أفاد بعضكم أنه في الشهر الماضي، سافر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونج يانج ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا، ولدينا معلومات تفيد بأن كيم جونج أون يتوقع أن تستمر هذه المناقشات”.

وأضاف: “نحث كوريا الشمالية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهد العلني الذي تعهدت به بيونج يانج بعدم تقديم أو بيع أسلحة لـ روسيا”.