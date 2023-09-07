صدمة كبيرة.. أوكرانيا توجه ضربة جديدة لأوروبا

قال جان ميشيل شيفر، رئيس الرابطة المهنية لموردي لحوم الدجاج “أنفول”، إن مزارعي الدواجن الفرنسيين يعانون من "منافسة غير عادلة" من المنتجين الأوكرانيين.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، قال شيفر: “في يونيو، مددت المفوضية الأوروبية استيراد معفاة من الرسوم الجمركية من الدجاج الأوكرانية، مما تسبب في زيادة هائلة في المعروض في السوق.. لقد كان هناك مضاعفة وحتى ثلاثة أضعاف الصادرات الأوكرانية من لحوم الدجاج إلى دول الاتحاد الأوروبي. نحن جميعا نشهد نفس الموقف: غزو الدجاج الأوكراني يزعزع استقرار السوق”.

وأضاف: "في الأيام الأولى من هذا الصراع المؤسف، كان لدينا عشرة آلاف طن من الدجاج الأوكراني شهريا في السوق. والآن 20 ألف قادمون. هذا هو حقا انفجار حقيقي، والنمو الهائل. وفي كل مكان يكون زملاؤنا في حالة خراب: الألمان والهولنديون والبولنديون”.

وتابع: “نحن جميعا في نفس الوضع ، لأننا أنفسنا اخترنا السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي، وأدى وصول المنتج أوكراني إليها على الفور إلى زعزعة استقرار حالة التوازن السابقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.

وأشار شيفر، إلي أن “الوضع الحالي يغرق بشكل متزايد القطاع الفرنسي لمنتجي الدجاج في وضع صعب. وبالتالي، فإن تكلفة الإنتاج في أوكرانيا أقل مرتين مما كانت عليه في الاتحاد الأوروبي”.