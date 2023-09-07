أنظمة دفاع جوي وصواريخ.. البنتاجون يعلن منح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف البنتاجون، أن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا يشمل أنظمة دفاع جوي وذخائر لمنظومات هيمارس.

وقدد قررت أمريكا في وقت سابق هذا الأسبوع، منح أوكرانيا 5.4 مليون دولار من الأصول المصادرة لدعم إعادة الإدماج وإعادة التأهيل المخضرمين، الذي أعلنته واشنطن، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.

ومن جهته، علق الكرملين الروسي، اليوم الخميس، على إرسال واشنطن اليورانيوم المنضب الي أوكرانيا، أنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عواقب هذا القرار.

وأضاف الكرملين أن تحويل واشنطن أصولا روسية لأوكرانيا قرار غير قانوني وسيتم الطعن فيه.

وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي إن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدفعها للمخاطر.