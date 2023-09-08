مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

أودعت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنی، وإيهاب محمد، وأشرف الأزهري وكيل النيابة، ومحمد على علام أمين السر حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح مالية والمقيدة برقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۲ إداري العجوزة ورقم ١١٣ لسنة ۲۰٢٣ حصر وارد مالية ضد المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، وحضر محمود خالد فتحي ومحمد محمود عبد السميع ومحمود العسال المحامين مع المتهم، وحضر جرجس وجيه رياض المحامي عن المدعية بالحقوق المدني، التى قضت بحبسه ٦ أشهر وتغريمه ٢٠ ألف جنيه

حيث أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت بتقارير الهيئة الوطنية للإعلام - الهندسة الاذاعية بشأن تفريغ محتوى الأسطوانات المدمجة المسجل عليها مقاطع الفيديو المصورة المنشورة والمتضمنة لعبارات السب والقذف في حق المجني عليها محل شكواها، والمقدمة من وكيلها الخاص أنه بفحص الأسطوانة (محل الواقعة المنشورة بتاريخ ۰۲۰۲۱/۱۰/۱۸ تبين ان المتهم / مرتضى منصور يظهر على الشاشة يتحدث عن الفيديو الذي قام بتسجيله وفيه كل المشاكل والأحداث داخل النادي، وقال (هتشوفوا لمياء خيري عملت ايه والفضايح اللي هي عملتها وهى مش هي اللي كاتبه التقرير اللي ضدنا الولد اللى اسمه طارق حشيش مراقب حسابات ممدوح عباس وكذلك فيديو آخر يظهر فيه المتهم متحدثاً وحتشوفي الزملكاوية وشعب مصر والشعب العربي الجميل، والاعلام العربي من الاعلام الفاسد في مصر.. ثم قال هو طارق حشيش بتاع ممدوح عباس اللى دخل الفيديو اللى جاي هتشوفوا الخراب اللي عمله، والتزوير اللي عمله مع لمياء خيري اللى كتبت التقرير الأولاني والثاني والثالث ومع أحمد الشيخ، وزي ما قولتلكوا هوريكوا بالبرهان انا معنديش مخالفات خالص ومش هما اللى كتبوا التقرير أحمد الشيخ ولا لمياء اللى كتبه طارق حشيش والدليل عندي بالمستند هما غلطوا غلطه كبيرة ووقعوا مع رجل قانون.