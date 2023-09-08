الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة اليوم /الجمعة/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي وفي مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



فتحت عنوان "جذب الاستثمارات الأجنبية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الرئيس: تعزيز الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتعظيم قدرات الموانئ البحرية وتوفير فرص العمل، قالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة الهادفة إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة، وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، بما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجارى إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلا عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها قطاعات الدواء، ومستلزمات صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، ولا سيما فى ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بـ«الميثانول الأخضر» في ميناء شرق بورسعيد للمرة الأولى فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية، وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.



وفي شأن آخر وتحت عنوان "مدبولى.. خلال لقائه وزيرة التضامن: العدالة الاجتماعية تتصدر أجندة أولويات الحكومة"، قالت صحيفة "الجمهورية": إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية ملفات العدالة الاجتماعية، التى تضعها الحكومة حاليا على أجندة الأولويات خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية. واستعرضت نيفين القباج ما أنجزته الدولة في الفترة الاخيرة في ملفات العدالة الاجتماعية المختلفة، حيث سردت بالأرقام ما تم من زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ما يتم فى برنامج الاسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب المعاشات وكذا برامج الدعم التمويني، وغيرها مما تقدمه الدولة للشرائح المستحقة.



وذكرت الصحيفة أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالرعاية البديلة، ومنهجية عملها وأهميتها في دمج واستقرار فئات الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية؛ حيث استعرضت وزيرة التضامن آليات تشجيع منظومة الرعاية البديلة، موضحة فى ضوء ذلك أهمية الرعاية البديلة فى دمج واستقرار فئة الأطفال والشباب المستهدفين وتحقيق الأمن المجتمعي، مشيرة أيضًا إلى «الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كونها تمثل توجهات والتزامات الدولة المصرية تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، وتعمل على تحقيق الرؤية الوطنية فى توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر».



وأضافت الصحيفة أن الاجتماع ناقش أيضا برامج الرعاية اللاحقة التي يقدمها مشروع قانون الرعاية البديلة والمزايا والمنح المطروحة للأطفال تحت مظلة الرعاية، وكذا المزايا الممنوحة للأسر الكافلة، ودور لجنة دعم منظومة الرعاية البديلة والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على تطوير تلك المنظومة، وسبل حلها.



وفي الشأن التعليمي وتحت عنوان "غدًا .. ولمدة 3 أيام .. بدء تسجيل رغبات الناجحين في ملاحق الثانوية"، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.egللطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٩ حتى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١١، وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



وتحت عنوان "التخطيط: خطة التنمية متوسطة المدى تستهدف حماية منخفضي الدخل"، نقلت صحيفة "المصري اليوم" تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، والتي طالت تداعياتها اقتصادات العالم دون استثناء، وبينها الاقتصاد المصري تقتضي تبني سياسات اقتصادية خلال الفترة الراهنة تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، لافتة إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظا في تقديراتها لمستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذر ومعتدل قابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد القومي على الـصــمــود والـتـعـافي، الأمر الذي تدعمه الإصلاحات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول المعطيات الأساسية للخطة متوسطة المدى (٢٠١٣/٢٢ - ٢٠٢٦/٢٥)، وذلك في إطار إطلاقها سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.



كما نقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إنه بشأن مبادرات القيادة السياسية التي تأتي ضمن مرتكزات الخطة، فإنه نظرا لأهمية تلك المبادرات وتأثيراتها الإيجابية على جودة حياة المواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم المعنى بالتنمية البشرية والاجتماعية بالمبادرات الرئاسية ذات الصلة، والتي سيتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة.



وفي الشأن الصحي وتحت عنوان "بروتوكولات بين الصحة وشركات أدوية عالمية"، أبرزت صحيفة "الجمهورية أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان شهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة والسكان وعدد من شركات الأدوية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى للوزارة قوله إن البروتوكولات شملت التعاون بين وزارة الصحة وشركة باير ليمتد إيجيبت يتضمن البروتوكول إنشاء مراكز تميز وتزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقاً للمعايير العالمية فضلاً عن التعاون فى توفير اللوالب المتطورة بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبى، لافتاً إلى أنه بموجب البروتوكول يتم توفير أجهزة محاكاة لاستمرار تدريب الأطباء المختصين على وسائل تنظيم الأسرة تزامنا مع إدخال الوسائل المتطورة بقطاع تنظيم الأسرة.



وكذلك التعاون بين الوزارة وشركة سانوفي في مجال الأمراض الوراثية والنادرة والذى يستهدف التعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة سانوفي لدعم جهود الدولة فى مجال الحد من الأمراض الوراثية عن طريق زيادة الوعي العام وتغيير السلوكيات والتوعية بالأمراض الوراثية النادرة عن طريق تنظيم حملات توعوية على وسائل التواصل المختلفة.



كما شملت التعاون بين الوزارة وشركة ميرك ليمتد مصر لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية "سرطان القولون"، ويستهدف التعاون بين الوزارة والشركة في تنظيم برامج تدريبية علمية للكوادر الطبية في التخصصات المختلفة المشاركين في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية والتعاون فى نشر الوعي لأهمية الكشف المبكر وعلاج الأورام فضلا عن دعم التحاليل الجينية لمرضى سرطان القولون والمستقيم.