زيلينسكي يبحث مع نتنياهو دعم إسرائيل لأوكرانيا

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها دعم كييف في صراعها مع روسيا.

وسبق أن حث زيلينسكي إسرائيل على تقديم دعم أكثر وضوحا لكييف وانتقد محاولاتها للحفاظ على نهج متوازن في الحرب المستمرة منذ 18 شهرا.

ووفقا للموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، فقد أشار زيلينسكي "إلى أهمية دعم إسرائيل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا المسارات المحتملة للدعم الإسرائيلي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي".

وقدمت إسرائيل لأوكرانيا مساعدات إنسانية ودبلوماسية لكنها لم تزودها بالأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار حاجة إسرائيل لتنسيق ضرباتها الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا المجاورة مع موسكو نظرا للدعم الروسي لدمشق.

وقال مكتب نتنياهو إن الزعيمين ناقشا "مواصلة المساعدة الإسرائيلية لأوكرانيا، بما في ذلك مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل"، فضلا عن تعزيز الدعم في تطوير أنظمة دفاع جوي لحماية المدنيين.

