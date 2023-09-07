البنتاجون تعلن عن كيفية تسليم أوكرانيا اليورانيوم المنضب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس، إن واشنطن ستسلم قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا مع دبابات "أبرامز”.

ومنذ وقت قليل، البنتاجون، أعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار. مضيفا، أن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا يشمل أنظمة دفاع جوي وذخائر لمنظومات هيمارس.

وقررت أمريكا في وقت سابق هذا الأسبوع، منح أوكرانيا 5.4 مليون دولار من الأصول المصادرة لدعم إعادة الإدماج وإعادة التأهيل المخضرمين، الذي أعلنته واشنطن، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.

من جهته، علق الكرملين الروسي، اليوم الخميس، على إرسال واشنطن اليورانيوم المنضب الي أوكرانيا، أنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل عواقب هذا القرار.

وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدفعها للمخاطر.