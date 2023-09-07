أوكرانيا: نعول على أمريكا في الاستعداد لموسم التدفئة القادم

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تعول على الدعم الأمريكي في الاستعداد لموسم التدفئة القادم.

وكتب شميجال عبر "تليجرام": "نحن نعول على دعم أمريكا في الاستعداد لموسم التدفئة وإقامة تعاون وثيق بين شركات الطاقة الأوكرانية والأمريكية".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، عن ثقته في أن البلاد قادرة على الوفاء باحتياجاتها من توليد الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الباردة المقبلة.

وجاء ذلك تعليقا من الوزير على ما وصفه بأنها أكبر حملة لإصلاح أنظمة الكهرباء في تاريخ أوكرانيا الحديث.

ولدى سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من تحقيق هدفها بتوفير 1.7 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء بحلول موسم الاحتياج إلى التدفئة، قال هالوشينكو "سنتمكن من تحقيق ذلك".