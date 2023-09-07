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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيموت هناك.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من زيارة بلينكن لـ أوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لا يمكنه الحديث عن هجوم مضاد ناجح للقوات المسلحة الأوكرانية، لأنه لم يقم بزيارة خط المواجهة.

وأضاف ريتر: "لا يستطيع توني بلينكن الذهاب إلى الجبهة. دعه يحاول زيارة رابوتين... سيموت هناك. يمكنه الذهاب إلى باخموت، لكنه سيموت هناك أيضًا. أينما ذهب بلينكن سيموت”.

وأوضح: “هذا بالضبط ما يحدث للعسكريين الأوكرانيين الموجودين هناك.. يموتون. وهذا هو مصير جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين دخلوا في معركة مع الجيش الروسي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن روسيا أدركت خلال الحرب في أكرانيا أن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في القتال، وأعادت تشكيل جيشها، بينما يعمل حلف شمال الأطلسي في هذا المجال بالطريقة القديمة.

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وأوضح ريتر أنه "إذا اندلع اشتباك بين روسيا وجيش على غرار جيوش الناتو، فسوف يهيمن الروس على ساحة المعركة، على الأقل في حرب الطائرات المسيرة”.

وأضاف أنه “في الصراعات الحديثة وصلت المواجهة بين الطائرات المسيرة إلى أبعاد مذهلة”.

الجيش الروسى بلينكن روسيا أوكرانيا

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