إيركايرو تصدر بيان بشأن حالات اختناق مسافرين على متن الطائرة

صرحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أنه بالاشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة ٧ من ركاب رحله إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشبخ بحالات اختناق نتيجه تعطل أجهزه التكييف على متن الطائرة.

وأكدت أنه بعد صعود الركاب علي الرحلة رقم SM06 المتجهه من القاهرة ال شرم الشيخ ، تعطلت وحدة الطاقة الاحتياطية والمسئولة عن تبريد كابينة الطائرة و لحين وصول وحدة التبريد الخارجية الي الطائرة و نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة شعر بعض الركاب بدوار، و بناءا عليه قام قائد الطائرة بطلب الاسعاف لعلاج الركاب داخل سيارات الاسعاف التي ظلت تحت الطائرة.

وتجدر الاشارة الي ان طاقم الطائرة من افراد الضيافة قد تعامل مع الموقف بالحرفية الواجبة و قدموا العناية و الرعاية الواجبة وفقا لادلة العمل كما تعامل الموظفون الارضيون بايركايرو مع الركاب و ساعدوا من فقد رحلته المكملة من شرم الشيخ بالحجز علي شركات طيران بديلة.



وأعربت ايركايرو عن أسفها الشديد لعملائها لما حدث اليوم ولظروف خارجه عن ارادتها، مؤكده أنها تتبع أعلى معايير السلامة و الامان العالمية من خلال برامج الصيانة الدورية التي تقدمها شركة مصرللطيران للصيانة و الاعمال الفنية.

جدير بالذكر أن إيركايرو لديها اسطولا هو الأصغر عمرا في إفريقيا والشرق الاوسط بمتوسط عمر للطائرة ٥ سنوات و ذلك من سبع مطارات مصرية هي سوهاج و اسيوط و الاقصر و شرم الشيخ و الغردقة و برج العرب و مرسي علم بالاضافة الي مطار القاهرة .