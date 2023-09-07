فيديو جديد.. كواليس جلسة الصلح بين ريم طارق وحسن شاكوش

كشفت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل جلسة الصلح التى تمت بينهما منذ ثلاثة أيام.



وأكدت ريم طارق أن هناك بعض الأطراف من عائلة شاكوش تدخلوا لحل الأزمة بيني وبين شاكوش فى مقابل التنازل عن كافة القضايا المنظورة أمام القضاء وإعادة مستحقاتي.



وتابعت ريم طارق، فى فيديو قامت ببثه على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام أن فيديو الصلح جاء بناء على هذه الجلسة ومن المفترض أن ينتهى كل شىء خلال أيام قليلة من الآن.





ريم طارق تعلن انتهاء الخلافات بينها وبين شاكوش

وأعلنت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

وقالت ريم طارق من خلال تصريحات تليفزيونية: الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من اهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب".

رد شاكوش

وجه حسن شاكوش رسالة إلى طليقته ريم طارق بعد إعلان انتهاء الخلاف بينهم واحد حقوقها لشرعية .

ونشر شاكوش من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أنا أولا بشكرك يا ريم على كلمه الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي انك مشوفتيش مني غير الخير، وقابل اعتذارك علي ماصدر منك وانا مكنش ليا اي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي اني اشهر ببنات الناس حتى لو رد على كلام يجرحني أو اساءه ليا، مع ان ده كان مأثر عليا نفسيا وعلى أهلي وكل اللي حوليا وقابل اعتذارك، وعفا الله عما سلف والمسامح كريم واتمنالك كل خير في حياتك واشوفك دايما بخير".